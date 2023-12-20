Хотела вам показать кое-что жуткое. Из комментариев. Комментатор, конечно, пробил дно, подвал, верхний слой почвы и стремительно приближается к центру земли.
Я не хотел детей, это же была твоя мечта
Комментарии
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Н М
Автору необходимо срочно провести стерилизацию. Нельзя допустить размножение моральных, не полноценных уродов.
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8 час.
Виктор Белогорцев
полено купи и рожай буратино
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1 час.
Виктор Белогорцев
ни хрена ты не готова, ты просто боишься, тебя же другие куры заклюют
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1 час.
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