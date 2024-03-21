Синоптики спрогнозировали похолодание к Дню оленевода в Салехарде

Холодный циклон придет в Салехард к пятнице, 22 марта, из-за чего погода в городе испортится. В выходные, когда жители будут праздновать День оленевода (0+), ожидается снижение температуры до −16 градусов.
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