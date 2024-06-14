Daily Mail: Байден отчитал журналиста за вопрос о секторе Газа

REUTERS/Kevin Lamarque Президент США Джо Байден отчитал журналиста агентства Bloomberg за его вопрос в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии, сообщила газета Daily Mail.
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