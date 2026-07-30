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Раскрыты помощники фашистов в сожжении деревней Белоруссии во время ВОВ

Раскрыты помощники фашистов в сожжении деревней Белоруссии во время ВОВ

В годы Великой Отечественной войны в уничтожении белорусских деревень участвовали не только немецкие оккупанты, но и коллаборационистские формирования из числа украинских, литовских и латышских пособников нацистов.

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