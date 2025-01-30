Русская актерская школа: "Оскар" для Юры Борисова

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Система работы актера над собой, разработанная выдающимся режиссером Константином Сергеевичем Алексеевым (на сцене – Станиславским), сейчас популярнее в Соединенных Государствах Америки, чем у нас, где слишком многие пытаются от нее оттолкнуться чем подальше в надежде стать заметными.
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