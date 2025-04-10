На следующей неделе в Астрахань прибудет еще один ретропоезд

Это историко-патриотический проект «Воинский эшелон», организованный Приволжской железной дорогой при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва», который неоднократно посещал Астраханскую область.
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