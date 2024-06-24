Появился скриншот ремейка культовой Mortal Kombat Trilogy из 90-х. На нем показано, как выглядят Скорпион и Джонни КейджГлава студии Eyeballistic Games Джо Треска (Joe Tresca) показал новый скриншот ремейка Mortal Kombat Trilogy, над которым сейчас ведется работа.