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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Появился скриншот ремейка культовой Mortal Kombat Trilogy из 90-х. На нем показано, как ...

Появился скриншот ремейка культовой Mortal Kombat Trilogy из 90-х. На нем показано, как ...

Появился скриншот ремейка культовой Mortal Kombat Trilogy из 90-х. На нем показано, как выглядят Скорпион и Джонни КейджГлава студии Eyeballistic Games Джо Треска (Joe Tresca) показал новый скриншот ремейка Mortal Kombat Trilogy, над которым сейчас ведется работа.

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