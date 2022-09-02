Аргументы недели

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Британская газета Evening Standard: Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон

Британская газета Evening Standard: Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон

Киев не сможет оправиться от недавнего неудачного контрнаступления на Херсон. Минобороны РФ ранее заявило о провале новой попытки украинских вооруженных формирований атаковать на Николаево-Криворожском направлении.

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