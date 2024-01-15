📚 ВУД ЭЛЛЕН "ИСТ-ЛИНН" (СЕРИЯ "ЗОЛОТОЙ ВЕК ДЕТЕКТИВА") *

КНИГИЭллен Вуд — английская писательница, родоначальница «сериального детектива». Огромный успех принес ей роман «Ист-Линн», который был переведен на все основные языки мира и неоднократно экранизировался.
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