Суд признал бывшего Героя России Магасумова виновным в убийстве 18-летней девушки

Суд поставил точку в спорном деле участника СВО, которого обвинили в убийстве девушки. Подозреваемый, по версии следствия, отмечал получение Героя России, познакомился с двумя девушками, напился с ними — и внезапно застрелил одну за слишком дерзкий тон.