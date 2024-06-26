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Суд признал бывшего Героя России Магасумова виновным в убийстве 18-летней девушки

Суд признал бывшего Героя России Магасумова виновным в убийстве 18-летней девушки

Суд поставил точку в спорном деле участника СВО, которого обвинили в убийстве девушки. Подозреваемый, по версии следствия, отмечал получение Героя России, познакомился с двумя девушками, напился с ними — и внезапно застрелил одну за слишком дерзкий тон.

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