В ходе удара, нанесенного 6 июля, в академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины в городе Львове ликвидировано большое число польских и немецких наемников.
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