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МО России: в ходе удара 6 июля в академии сухопутных войск ВСУ во Львове уничтожено большое число польских и немецких наемников

МО России: в ходе удара 6 июля в академии сухопутных войск ВСУ во Львове уничтожено большое число польских и немецких наемников

В ходе удара, нанесенного 6 июля, в академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины в городе Львове ликвидировано большое число польских и немецких наемников.

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Комментарии
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Сергей Смирнов
Земля им стекловатой.
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