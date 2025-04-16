Кинолог Голубев заявил, что окрашивание когтей может вызвать у собаки стресс

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в России все активнее развивается сегмент зоосервиса, предлагающий питомцам не только гигиенический, но и «модный» уход — от раскрашенных когтей («лапикюра») до пирсинга и даже цветных «татуировок».