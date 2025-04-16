S7 Group запускает в серийное производство легкомоторный самолет Tango

Это четырехместный легкомоторный самолет, изготовленный из отечественных композитных материалов. Основной интерес к новой модели проявляют летные училища S7 Group планирует начать серийное производство легкомоторного самолета Tango.
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