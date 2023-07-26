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Черное венчание: почему даже маги и экстрасенсы боятся кладбищенского приворота

Черное венчание: почему даже маги и экстрасенсы боятся кладбищенского приворота

Черное венчание — один из сильнейших и при этом самых опасных приворотов. В попытке удержать рядом любимого человека некоторые готовы на все, но последствия могут быть во сто крат страшнее разлуки, уверен экстрасенс и таролог Александр Ларионов.

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