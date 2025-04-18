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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

В Орле на Пасху ожидается теплая погода

В Орле на Пасху ожидается теплая погода

В ближайшие дни орловцев ожидает на редкость восхитительная погода. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов специально для «Орловских новостей» подготовил прогноз погоды на ближайшие выходные.

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