Выяснились цены материнских плат Gigabyte на X870 и X870E — от $219 до $799 Крупный америк...

Выяснились цены материнских плат Gigabyte на X870 и X870E — от $219 до $799Крупный американский магазин электроники B&H Photo добавил в свой ассортимент материнские платы на чипсетах AMD X870 и X870E, разработанные специально для процессоров Ryzen 9000.
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