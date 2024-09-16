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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Выяснились цены материнских плат Gigabyte на X870 и X870E — от $219 до $799 Крупный америк...

Выяснились цены материнских плат Gigabyte на X870 и X870E — от $219 до $799 Крупный америк...

Выяснились цены материнских плат Gigabyte на X870 и X870E — от $219 до $799Крупный американский магазин электроники B&H Photo добавил в свой ассортимент материнские платы на чипсетах AMD X870 и X870E, разработанные специально для процессоров Ryzen 9000.

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