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Чубайс в Израиле раздает гуманитарку на «освоенные» в России деньги

Чубайс в Израиле раздает гуманитарку на «освоенные» в России деньги

Коммунисты идут по коррупционному следу в «Роснано» Сергей Аксенов На фото: Анатолий Чубайс (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС) Материал комментируют: Сергей Удальцов Грабительская приватизация 1990-х может быть развернута в противоположную сторону.

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Никаких случайностей НЕ БЫВАЕТ!!!Хватит ВРАТЬ чиновники друг друга прикрывают... Когда же рыжую ТВАРЬ привезут в багажнике??? Когда, хоть кто-нибудь из высшего эшелона власти, ОТВЕТИТ по справедливости???
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13 час.
фарид сабиров
Вот еще один веский аргумент для руководства страны. Для реальной борьбы с коррупцией. Вся эта масса немыслимых наворованных денег идет на запад к Нашим врагам. Для войны с Россией. Ни это ли Аргумент накрыть медным тазом этот поток грабежа ???? Воруют все кто присосался к околовластные структурам поголовно ,  и самое интересное все они родственнички властей. Пора это ка корню прикрыть , уголовными делами и сроками вплоть до пожизненного.
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12 час.
Sergei Kakurskii
Ну, Чубайс не одинок.Это целая сеть ельцинского наследия чиновников во власти на разных уровнях и различных ведомвствах, которые прикрывают друг друга ,продолжая воровать и внедрять&quot;западные&quot; ценности,,,
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11 час.

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