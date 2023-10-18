Чубайс в Израиле раздает гуманитарку на «освоенные» в России деньги

Никаких случайностей НЕ БЫВАЕТ!!!Хватит ВРАТЬ чиновники друг друга прикрывают... Когда же рыжую ТВАРЬ привезут в багажнике??? Когда, хоть кто-нибудь из высшего эшелона власти, ОТВЕТИТ по справедливости???

фарид сабиров

Вот еще один веский аргумент для руководства страны. Для реальной борьбы с коррупцией. Вся эта масса немыслимых наворованных денег идет на запад к Нашим врагам. Для войны с Россией. Ни это ли Аргумент накрыть медным тазом этот поток грабежа ???? Воруют все кто присосался к околовластные структурам поголовно , и самое интересное все они родственнички властей. Пора это ка корню прикрыть , уголовными делами и сроками вплоть до пожизненного.