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Кубок Гагарина. «Барыс» принимает «Металлург», «Локомотив» против ЦСКА, «Нефтехимик» играет с «Трактором»

«Локомотив» принимает ЦСКА в третьем матче серии Кубка Гагарина. «Барыс» играет с «Металлургом», «Нефтехимик» – с «Трактором».

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