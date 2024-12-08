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На Украине вновь ожидают скорого прилета «Орешника»

На Украине вновь ожидают скорого прилета «Орешника»

Появились признаки подготовки к скорому применению россиянами против Украины очередной БРСД «Орешник» с полигона Капустин Яр (Астраханская область).

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Комментарии
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Иван Ураганов
А чего не ожидать то,хохлы опять атаковали морскими беспилотниками Крымский мост и Севастополь.Слава богу все подбили,так что ждите ответку.
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15 час.
Надежда
Ждите обязательно, без новогоднего подарка, фашики, не останетесь!✌️🇷🇺
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12 час.
Михалыч
Россия вперед!!!
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9 час.

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