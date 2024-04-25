"Уральские авиалинии" открывают рейсы из Екатеринбурга в китайский Харбин

С 3 июня текущего года авиаперевозчик "Уральские авиалинии" расширяет свою маршрутную сеть, запуская серию прямых регулярных полетов из нескольких российских городов - Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока, Новосибирска и Иркутска - в Харбин.