"Уральские авиалинии" открывают рейсы из Екатеринбурга в китайский Харбин

С 3 июня текущего года авиаперевозчик "Уральские авиалинии" расширяет свою маршрутную сеть, запуская серию прямых регулярных полетов из нескольких российских городов - Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока, Новосибирска и Иркутска - в Харбин.
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