В ДНР рассказали о новой уловке украинских военкомов

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») под предлогом якобы выдачи гумпомощи выманивали и вручали повестки мужчинам в Богоявленке в Донецкой народной республике (ДНР).
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