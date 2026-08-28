WHO's High-Price Pandemic Plan Authored by David Bell and Ramesh Thakur via Brownstone Institute, The recent release of Anthony Fauci's diaries, followed by his refusal to answer questions in an appearance before a US Senate committee by invoking the Fifth Amendment protection against self-incrimination 111 times, highlighted a stark divide in how the Covid pandemic was handled by public health authorities.
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