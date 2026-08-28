Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

WHO's High-Price Pandemic Plan

WHO's High-Price Pandemic Plan

WHO's High-Price Pandemic Plan Authored by David Bell and Ramesh Thakur via Brownstone Institute, The recent release of Anthony Fauci's diaries, followed by his refusal to answer questions in an appearance before a US Senate committee by invoking the Fifth Amendment protection against self-incrimination 111 times, highlighted a stark divide in how the Covid pandemic was handled by public health authorities.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии