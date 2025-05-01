Датамайнер: разработка Half-Life 3 вышла на финишную прямую, а анонс не заставит с...

Датамайнер: разработка Half-Life 3 вышла на финишную прямую, а анонс не заставит себя долго ждатьБлогер и датамайнер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) в рамках недавней трансляции поделился новыми подробностями разработки секретной игры Valve под кодовым названием hlx — потенциальной Half-Life 3.