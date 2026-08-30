Нигерия: три человека были убиты, еще пять получили ранения, а Саркин Нома (лидер фермеров) штата Кано был похищен бандитами в городе Чиромава в районе местного самоуправления Гарун Малам (LGA), штат Кано, в ночные часы 29 августа.
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