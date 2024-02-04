Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 664 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    "Любая оппозиция в России – не пророссийская". Ложь. Навальный - действительно продавшаяся натовцам конченная тварь, ...Любая оппозиция в...
  • Alex Nемо
    Автор, исправьте пожалуйста цифры говорящие о зряплатах депутатов. Там должна стоять следующая информация: "...от 450..."Вы окончательно ...
  • Игорь Василевский
    В наших органах власти...Иран взломал сеть...

"Вы окончательно спятили?!": Два скандала в Госдуме, которые даже Володина вывели из себя

"Вы окончательно спятили?!": Два скандала в Госдуме, которые даже Володина вывели из себя

Интересная жизнь с Vera Star Не успел в Госдуме стихнуть скандал связанный с высказыванием депутата Александра Максимова по поводу того, что офшоры для России, самое что ни на есть счастье, как вновь из парламента пришли очередные новости, вызывающие искреннее недоумение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аудрюс
Ну чтобы обвинять людей в предательстве необходимо хоть какие-то факты при этом излагать! А обвинения без доказательств вас самого превращают в засланца...
Ответить
7 час.
Evgenija Palette
Да они этот АППЕНДИКС ЗАВЕЛИ, ЧТОБЫ ОТЧИТАТЬСЯ ПЕРЕД АМЕРИКОЙ, ЧТО &quot;ПОСТРОИЛИ&quot;, КАК ЯНКИ ВЕЛЕЛИ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО... ( правда, наводнив его ничего не понимающими в ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ДИЛЕТАНТАМИ - всякими певцами, вышедшими в тираж спортсменами, бездарными актерами и теми, КТО НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ПО ПОВОДУ ОРГАНИЗОВАННОГО ИМИ БЕСПРЕДЕЛА ( с уничтожением в стране промышленности, образования, здравоохранения, с неконтролируемым бандитизмом, первобытной распущенностью и вседозволенным прелюбодеянием во всех сферах, вместо ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ  СТРАНЫ и НАРОДА...
Ответить
7 час.
Alex Nемо
Автор, исправьте пожалуйста цифры говорящие о зряплатах депутатов. Там должна стоять следующая информация: &quot;...от 450 до 800 тысяч рублей в месяц...&quot;, а не  70 тысяч в месяц.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх