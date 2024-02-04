"Вы окончательно спятили?!": Два скандала в Госдуме, которые даже Володина вывели из себя

Ну чтобы обвинять людей в предательстве необходимо хоть какие-то факты при этом излагать! А обвинения без доказательств вас самого превращают в засланца...

Evgenija Palette

Да они этот АППЕНДИКС ЗАВЕЛИ, ЧТОБЫ ОТЧИТАТЬСЯ ПЕРЕД АМЕРИКОЙ, ЧТО "ПОСТРОИЛИ", КАК ЯНКИ ВЕЛЕЛИ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО... ( правда, наводнив его ничего не понимающими в ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДИЛЕТАНТАМИ - всякими певцами, вышедшими в тираж спортсменами, бездарными актерами и теми, КТО НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ПО ПОВОДУ ОРГАНИЗОВАННОГО ИМИ БЕСПРЕДЕЛА ( с уничтожением в стране промышленности, образования, здравоохранения, с неконтролируемым бандитизмом, первобытной распущенностью и вседозволенным прелюбодеянием во всех сферах, вместо ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ СТРАНЫ и НАРОДА...