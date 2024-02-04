Интересная жизнь с Vera Star Не успел в Госдуме стихнуть скандал связанный с высказыванием депутата Александра Максимова по поводу того, что офшоры для России, самое что ни на есть счастье, как вновь из парламента пришли очередные новости, вызывающие искреннее недоумение.
"Вы окончательно спятили?!": Два скандала в Госдуме, которые даже Володина вывели из себя
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Аудрюс
Ну чтобы обвинять людей в предательстве необходимо хоть какие-то факты при этом излагать! А обвинения без доказательств вас самого превращают в засланца...
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7 час.
Evgenija Palette
Да они этот АППЕНДИКС ЗАВЕЛИ, ЧТОБЫ ОТЧИТАТЬСЯ ПЕРЕД АМЕРИКОЙ, ЧТО "ПОСТРОИЛИ", КАК ЯНКИ ВЕЛЕЛИ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО... ( правда, наводнив его ничего не понимающими в ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДИЛЕТАНТАМИ - всякими певцами, вышедшими в тираж спортсменами, бездарными актерами и теми, КТО НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ПО ПОВОДУ ОРГАНИЗОВАННОГО ИМИ БЕСПРЕДЕЛА ( с уничтожением в стране промышленности, образования, здравоохранения, с неконтролируемым бандитизмом, первобытной распущенностью и вседозволенным прелюбодеянием во всех сферах, вместо ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ СТРАНЫ и НАРОДА...
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7 час.
Alex Nемо
Автор, исправьте пожалуйста цифры говорящие о зряплатах депутатов. Там должна стоять следующая информация: "...от 450 до 800 тысяч рублей в месяц...", а не 70 тысяч в месяц.
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2 час.
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