Вокруг света: Почему 87-летний король Норвегии, которого «почти похоронили», отказывается отдавать трон

Править страной, когда тебе под 90? Легко. Так считает король Норвегии, которому 87 лет. Когда на отдыхе он серьезно заболел, подданные и граждане страны стали готовиться к прощанию со старым королем, однако он не только выздоровел, но и решил не покидать трон.