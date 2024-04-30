Вокруг света: Почему 87-летний король Норвегии, которого «почти похоронили», отказывается отдавать трон

Править страной, когда тебе под 90? Легко. Так считает король Норвегии, которому 87 лет. Когда на отдыхе он серьезно заболел, подданные и граждане страны стали готовиться к прощанию со старым королем, однако он не только выздоровел, но и решил не покидать трон.
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