Лекарства, которым не место в вашей домашней аптечке

Аптечка сегодня есть в каждом доме и ее пополнение происходит практически непрерывно. Далеко не все знают, что именно входит в запас домашних медикаментов и во время редких ревизии неизбежно возникают вопросы.
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