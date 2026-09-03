Большинство крупных компаний не смогли компенсировать потери от санкций

Лишь 5% членов бюро и правления Российского союза промышленников и предпринимателей сообщили, что им удалось компенсировать потери от санкций за счет «дружественных стран», следует из результатов опроса РБК.
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