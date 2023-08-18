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«Не помню, чтобы давал такое интервью». Берни Экклстоун – о ситуации с иском Массы

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о ситуации с иском, поданным Фелипе Массой.

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