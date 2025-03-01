Жители деревни Турлатово жалуются на химический запах

Отмечается, что систематические промышленные выбросы происходят ежедневно с 23:00 до 9:00. «С 25 февраля наш ГАНК регулярно фиксирует высокие ПДКмр в воздухе сероводорода, диоксида серы и даже акролеина!», – пишут местные жители в соцсетях.