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62ИНФО | Новости Рязани

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Жители деревни Турлатово жалуются на химический запах

Жители деревни Турлатово жалуются на химический запах

Отмечается, что систематические промышленные выбросы происходят ежедневно с 23:00 до 9:00. «С 25 февраля наш ГАНК регулярно фиксирует высокие ПДКмр в воздухе сероводорода, диоксида серы и даже акролеина!», – пишут местные жители в соцсетях.

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