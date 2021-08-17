Мировое обозрение

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Профессор университета UCLouvain Льежуа: Западу придется сотрудничать с талибами в случае их победы

Профессор университета UCLouvain Льежуа: Западу придется сотрудничать с талибами в случае их победы

БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Странам Запада так или иначе придется работать с движением "Талибан"*, если оно сформирует правительство Афганистана, сказал РИА Новости профессор бельгийского университета UCLouvain Мишель Льежуа (Michel Liégeois).

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