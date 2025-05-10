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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобби Портис: «Яннис хочет провести карьеру в одном клубе, как Данкан, Стеф, Кобе»

«Я вообще планировал связаться с ним через пару недель – чтобы немного осмыслить сезон. Потому что то, как мы закончили.

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