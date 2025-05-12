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Трамп заявил о «последнем шаге» для завершения войны Израиля и ХАМАС

Трамп заявил о «последнем шаге» для завершения войны Израиля и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение Идена Александера, который является гражданином США, представляет собой «один из последних шагов», необходимых для разрешения конфликта в секторе Газа.

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