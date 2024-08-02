Все о гербицидах: использование, виды и преимущества Юлия ПономареваГербициды – это химические вещества, специально разработанные для борьбы с нежелательными растениями и сорняками, которые могут угрожать здоровью культурных растений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии