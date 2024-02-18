Филипп Киркоров шутил над своим стилем на премьере шоу «Маска»

На канале НТВ состоялась премьера пятого сезона шоу «Маска», информирует «ВокругТВ». Дата выхода первого эпизода была изменена, а подробности о юбилейном сезоне остались в секрете, придавая проекту дополнительную загадочность.
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