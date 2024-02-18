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Филипп Киркоров шутил над своим стилем на премьере шоу «Маска»

Филипп Киркоров шутил над своим стилем на премьере шоу «Маска»

На канале НТВ состоялась премьера пятого сезона шоу «Маска», информирует «ВокругТВ». Дата выхода первого эпизода была изменена, а подробности о юбилейном сезоне остались в секрете, придавая проекту дополнительную загадочность.

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