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Тихановская заявила о начале стадии затяжной борьбы оппозиции с Лукашенко

Тихановская заявила о начале стадии затяжной борьбы оппозиции с Лукашенко

Активистка вчера приняла участие на открытии Конференции белорусов мира в Вильнюсе, сказано в ее Telegram-канале.

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Traveller
Усатая кухарка со своим сожителем "франакам Винцуковичем": " Мы есть друг у друга". Только вот спонсоры денег уже не дают, а продавать своё тело? так там конкуренток много. Но страшидло уже достигла того, что она уже не "прысядент" а всего лишь "активистка". Но про "тысячи репрессированных", которые кстати "покинули страну" - это она здорово задвинула. Это сколько же бандюганов сбежало после устроенных ими бандитских выходов на улицы Минска.

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