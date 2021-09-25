Тихановская заявила о начале стадии затяжной борьбы оппозиции с Лукашенко

Нью ИнформПолитикаТихановская заявила о начале стадии затяжной борьбы оппозиции с ЛукашенкоАктивистка вчера приняла участие на открытии Конференции белорусов мира в Вильнюсе, сказано в ее Telegram-канале.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTravellerУсатая кухарка со своим сожителем "франакам Винцуковичем": " Мы есть друг у друга". Только вот спонсоры денег уже не дают, а продавать своё тело? так там конкуренток много. Но страшидло уже достигла того, что она уже не "прысядент" а всего лишь "активистка". Но про "тысячи репрессированных", которые кстати "покинули страну" - это она здорово задвинула. Это сколько же бандюганов сбежало после устроенных ими бандитских выходов на улицы Минска.Комментировать
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