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Происшествия

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В Ростовской области полицейские пресекли деятельность фармацевтов, незаконно торговавших сильнодействующими веществами

В Ростовской области полицейские пресекли деятельность фармацевтов, незаконно торговавших сильнодействующими веществами

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области пресечен незаконный оборот сильнодействующих веществ в четырех городах региона – в Ростове‑на‑Дону, Азове, Аксае и Новочеркасске.

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