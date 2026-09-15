В Ростовской области полицейские пресекли деятельность фармацевтов, незаконно торговавших сильнодействующими веществами

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области пресечен незаконный оборот сильнодействующих веществ в четырех городах региона – в Ростове‑на‑Дону, Азове, Аксае и Новочеркасске.