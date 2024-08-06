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Светлов об интервью Кузнецова: «Видно, что Евгений на своей волне, весьма своеобразной. Он интересно отвечает на вопросы, подкалывает журналистов, дает интригу»

– Согласны с тем, что переход Евгения Кузнецова из «Каролины» в СКА – главный трансфер лета для КХЛ? – Нет вопросов, ведь это уже решили журналисты.

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