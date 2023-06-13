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На счетах российских брокеров резко увеличились активы нерезидентов

На счетах российских брокеров резко увеличились активы нерезидентов

За первый квартал российские брокеры отметили резкий рост активов нерезидентов на своих счетах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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