В Университете RCSI выяснили, какие проблемы со здоровьем усиливают образование тромбов

Человек может долго не знать о том, что в его организме образуется смертельно опасный тромб. Сидячий образ жизни, обилие жирной и соленой пищи, отсутствие физических нагрузок, вредные привычки — все это своеобразные триггеры, которые только увеличивают вероятность появления кровяного сгустка.