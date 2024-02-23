Отзывы Туторплейс от учеников

ТуторПлейс- это удивительная платформа, которая сочетает в себе множество преимуществ для обучения и развития.
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Комментарии
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ДМ
Дарья Мельникова
Интересно сколько вам заплатили за статью? 198 рублей?)
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6 час.
ДМ
Дарья Мельникова
Портал tutorplace.ru снимает деньги после ОТМЕНЫ ПОДПИСКИ, подключает вам автоматически подписку лайт, и если вы случайно увидите списание, то с горем пополам можно через блокировку карты, которую там засветили, можно списания остановить
TutorPlace
tutorplace
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6 час.
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