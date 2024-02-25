Пеннант назвал лучших центральных защитников АПЛ: «Фердинанд, ван Дейк, Компани, Терри. Выбрал бы сыграть против Джона – я ему забивал»

– Какое место Вирджил ван Дейк занимает среди лучших центральных защитников в истории АПЛ? – Я назову вам четырех лучших центральных защитников Премьер-лиги мирового класса: Рио Фердинанд, Венсан Компани, Джон Терри и Вирджил ван Дейк.
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