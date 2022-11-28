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Испания оформляет въездные документы россиянам чаще других стран Евросоюза

Испания оформляет въездные документы россиянам чаще других стран Евросоюза

С 25 октября Чехия запретила въезд в страну россиянам с туристическими шенгенскими визами. До этого Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

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