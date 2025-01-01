Можно не выкупать купе: изменились правила перевозки домашних животных в поездах

Правила перевозки животных в поездах дальнего следования обновились в РЖД с 1 января 2025 года. Об этом сообщил замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Станислав Зотин в беседе с РИА Новости.