Врач Залетова посоветовала включать в рацион крупы и капусту

Заведующая дневным стационаром Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова считает пищевые волокна одним из ключевых элементов рациона для снижения риска онкологических заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии