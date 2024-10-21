Радостная новость из Голливуда: Дженнифер Лоуренс ждёт второго ребенка

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс, которой недавно исполнилось 34 года, готовится стать мамой во второй раз! Эту замечательную новость подтвердила её представительница, а поклонники уже обсуждают фотографии, на которых заметно округлившийся живот актрисы.