Радостная новость из Голливуда: Дженнифер Лоуренс ждёт второго ребенка

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс, которой недавно исполнилось 34 года, готовится стать мамой во второй раз! Эту замечательную новость подтвердила её представительница, а поклонники уже обсуждают фотографии, на которых заметно округлившийся живот актрисы.
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