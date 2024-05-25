И.о. главы МИД Ирана Кани назвал выбором РФ и Ирана путь многосторонности

Путь многосторонности является важным стратегическим выбором России и Ирана. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.
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