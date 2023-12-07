DM: Путин отказался общаться с британским послом, но пожал руки чиновникам ОАЭ

Президент России Владимир Путин под предлогом санитарной безопасности отказался общаться с послом Великобритании, но на следующий день охотно пожимал руки представителям ОАЭ во время визита на Ближний Восток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии