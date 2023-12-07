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Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    А кто то сомневался?ЭИСИ: большинство...
  • Sergiy Che
    А когда в его родной Казани, при Совке в 1974г. , без всяких там "неправильных сериалов" тогдашняя подростковая банда...Детский омбудсмен...
  • Sergiy Che
    Ну "не допустилка" не отросла у пиндосии... ))) Хотя все понимают - хромая утка Дед Бидон выборы когда проиграет, то ...Шеф Пентагона Ост...

DM: Путин отказался общаться с британским послом, но пожал руки чиновникам ОАЭ

DM: Путин отказался общаться с британским послом, но пожал руки чиновникам ОАЭ

Президент России Владимир Путин под предлогом санитарной безопасности отказался общаться с послом Великобритании, но на следующий день охотно пожимал руки представителям ОАЭ во время визита на Ближний Восток.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Хороший троллинг, Путин просто опустил наглоскунса, пусть бритиши в десна с бандерлядями жахаются, а в приличном обществе им не рады...
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15 час.
Sergiy Che
От британских гомосеков ещё подцепить что-нить можно, если рукой не в резиновой перчатке браться за их культяпки, могу понять ВВП....
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6 час.

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