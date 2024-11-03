«Сити» и «Арсенал» вдруг проиграли – а «Ливерпуль» камбэкнул за три минуты и рад вдвойне. Главное у топов АПЛ

Лондонцы ниже «Ноттингема». Яркие субботние матчи лидеров АПЛ: «Арсенал» и «Манчестер Сити» друг за другом проиграли там, где не очень-то ждали, а «Ливерпуль» вернулся на первое место благодаря спасительной замене Арне Слота.