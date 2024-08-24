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"ТАЙНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ": В ГЕРМАНИИ РАССКАЗАЛИ О НОВЫХ ПЛАНАХ РОССИИ И ОШИБЛИСЬ В ГЛАВНОМ

Немецкое издание Bild выпустило материал о якобы готовящейся в России "гигантской мобилизации". По данным их источников, Кремль может использовать наступление украинских сил в Курской области как предлог для масштабного призыва граждан на военную службу.

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